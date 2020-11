Escursione in Altopiano domenica: da malga Silvagno a Montagna Nuova

Da malga Silvagno a Montagna Nuova.

Escursione storico naturalistica guidata

Domenica 22 novembre 2020



RITROVO: ore 8:45 presso Bar alla Stazione di Asiago (vedi mappa)

DURATA ESCURSIONE: mattino

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 250 m

LUNGHEZZA: 10 km

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi



SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

Escursione guidata alla scoperta del settore sud-est dell'altopiano dei Sette Comuni, in luoghi solitari e poco conosciuti. L'escursione ci porterà ad attraversare estese faggete inframezzate dalle aree a pascolo di alcune malghe: sarà in questi ampi spazi aperti che il panorama ci permetterà di spaziare con lo sguardo dapprima verso la zona nord dell'altopiano ed in seguito, giunti nel punto più elevato dell'itinerario, anche verso la pianura padano-veneta: dalla zona è infatti possibile osservare, in caso di aria tersa, gran parte della sottostante pianura, dall'Adriatico ai lontani rilievi appenninici. I luoghi sono interessanti sia per le vicende storiche che li hanno caratterizzati, sia per l'aspetto paesaggistico e quello faunistico. L'itinerario si svolge sempre su comode strade forestali (tranne che per la salita a Montagna Nuova).

Il rientro è previsto per le ore 14 circa, è quindi consigliato il pranzo al sacco.

------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE: 20€

Ragazzi sotto i 15 anni: 5€