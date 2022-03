Escursione nella Valle del Brenta

Partendo da Campese, l'itinerario costeggia in un primo tratto il fiume Brenta per poi raccordarsi con l'Alta Via del Tabacco e raggiungere l'antico Eremo di San Bovo e la contrada di Caluga.

Un'escursione diversa dal solito, che sarà arricchita dal contributo di Valeria Stringa, insegnante di yoga e pilates ed esperta in bagno di foresta (forest bathing).

Ai racconti di natura e storia del territorio si alterneranno momenti di immersione consapevole proposti da Valeria, che guiderà in una serie di esercizi volti ad attivare i sensi e farci apprezzare la bellezza della natura e del bosco, avvicinandoci alla terapeutica pratica del "forest bathing".

Verso la fine del percorso si farà sosta in un punto panoramico per rifocillarci. Chi vorrà potrà prenotare un Lunch Box (dettagli di seguito*) preparato dal Bar La Stazione che verrà consegnato prima di iniziare l'escursione.

N.B. Il numero di posti è limitato (max 15 persone).

QUANDO: sabato 26 marzo 2022

Ore 9:00

Ritrovo presso il parcheggio S. Croce di Campese (frazione di Bassano del Grappa) | link Maps: https://goo.gl/maps/GjpxkP5aCFfwh1ms5

DURATA: circa 4 ore, soste e pranzo inclusi

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 8 km, dislivello 350 m.

COSTI:

ESCURSIONE

€ 30,00

Comprende accompagnamento con guida naturalistico-ambientale e insegnante esperta in bagno di foresta

LUNCH BOX* (facoltativo)

€ 10,00

Il menu comprende:

- Cous cous con verdure

- Roll di frittata con zucchine e formaggio fresco

- Salame al cioccolato 80% fondente

- Polpa di mirtillo selvatico bio

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, abbigliamento idoneo alla stagione, scorta personale d'acqua, pranzo al sacco (se non si acquista il Lunch Box), dotazione personale di mascherina e gel igienizzante.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via sms/whatsapp o email:

348 8630711 (Chiara)

347 7815454 (Valeria)

chiara.guidanatura@gmail.com



L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.