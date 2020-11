Escursione con la luna piena nelle Piccole Dolomiti

La luna, affascina da sempre popoli e animali della foresta, e la sua luce diventa magica durante il plenilunio

Attraverso strade forestali e sentieri semplici ci muoveremo dal Passo delle Fugazze verso il Passo di Campogrosso aggirando sul lato nord-occidentale il gruppo del Cornetto e Sengio Alto. Avremo a lato il bellissimo gruppo del Carega con le cime principali della zona ed i numerosi canaloni che hanno reso negli ultimi anni famose queste “piccole” montagne tra gli amanti dell’alpinismo invernale.

Parleremo insieme di ambiente e di geologia e ovviamente di astronomia. Per chi vorrà sarà possibile cenare gustando uno dei tanti piatti tipici ottimamente preparati al rifugio Campogrosso. Il rientro lo faremo a seconda delle condizioni per lo stesso percorso o per la strada del Re

Difficoltà: facile (E)

Dislivello: 300 m positivi

Tempo: 3/4 ore escluse le soste

Costi: 15€ adulti, 6€ under 14, gratuito under 8.

SABATO DALLE ORE 19:15

Luna piena in Piccole Dolomiti

Passo Pian Delle Fugazze

Sea-land travels - Guida turistica

Escursioni naturalistiche, viaggi a tematiche ambientali, visite guidate, trekking, biketour, didattica e laboratori per scuole

Iscrizione aperta per il gruppo di sabato in Piccole Dolomiti con la luna piena

Le escursioni all'aperto sono consentite, il gruppo è piccolo e useremo tutte le precauzioni anti covid.

L'aria aperta sicuramente aiuta corpo e mente in questo periodo difficile

Per info e prenotazioni tel 347002145