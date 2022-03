Escursione con astrofilo e telescopio, cena in rifugio

Prezzo non disponibile

Passo dopo passo ci si avventura tra sentieri poco frequentati che attraversano pascoli e boschi di Val Formica, mentre i caldi colori del tramonto renderanno ancora più suggestivi i panorami sconfinati verso le Alpi. Al calare dell'oscurità, nel buio che solo la montagna ci sa offrire, ci si apposta con i telescopio per una suggestiva esperienza di osservazione della volta celeste.

La guida, appassionato astrofilo vi saprà intrattenere con tante curiosità scientifiche e mitologiche sul cielo notturno che sempre ci fa sognare.

Ciaspolata o escursione guidata al tramonto ed in notturna con Astrofilo e telescopi. Al termine cena al Rifugio Larici da Alessio. A seconda dell’innevamento presente si tratterà di un’escursione a piedi o con l’ausilio di ciaspole.

SABATO 26/3/2022 DALLE ORE 17:30 ALLE 20:30

Escursione con Astrofilo e telescopio

META: Val Formica - Larici - Altopiano di Asiago Sette Comuni

Al termine dell’escursione sarà possibile cenare al Rifugio Larici con un menù tipico che comprende: primo a scelta, secondi misti (grigliata, assaggi delle specialità di spezzatini, contorni), dolcetti della casa, caffè, acqua e vino/birra o bibita in q.tà ragionevoli.

Si ricorda che per fermarsi a cena è necessario presentare il Green Pass rafforzato.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 20€ per l’escursione guidata. 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini 10€ a persona.

COSTO DELLA CENA: 25€ a persona. Comprende zuppa di funghi porcini, polenta sopressa formaggio e funghi, acqua vino e caffè.

Indicare al momento della prenotazione eventuali intolleranze/allergie.

RITROVO: alle 17.30 al parcheggio del Rifugio Larici da Alessio

Localita' Larici, 36012 Asiago VI - https://g.page/rifugio-larici-da-alessio?share

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: Asiago Guide 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.