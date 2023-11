Escursione: Colori d'autunno e "pennellate" d'inverno in montagna a Cima Verena 2020 m

Un'escursione storico-naturalistica lungo il pittoresco percorso che si snoda fino alla vetta del Monte Verena, regalando ai partecipanti molti spunti fotografici tra boschi e vedute tipiche della regione. Salendo lungo la dolce stradina d'accesso, gli escursionisti possono osservare il netto cambio nel limite superiore della vegetazione e l'alternarsi di diverse specie arboree, immergendosi nei colori e nelle sfumature autunnali. L'atmosfera viene resa ancora più incantevole dalle prime nevicate stagionali, che aggiungono un tocco magico al paesaggio.

Arrivati in cima al Monte Verena, che si eleva fino a 2020 metri, si presenta un maestoso panorama a 360 gradi che abbraccia le Alpi, ormai coperte da un manto nevoso, fino alla Laguna Veneta. L'escursione include anche una visita all'Ecomuseo della Grande Guerra del Forte Verena, una fortezza italiana edificata tra il 1910 e il 1914. Situato in posizione strategica, il forte era noto ai soldati austroungarici come il "Dominatore degli Altipiani" e rappresentava un punto chiave dello Sbarramento Agno-Assa nel settore di Asiago. Significativamente, fu da qui che il 24 maggio 1915 fu sparato il primo colpo di cannone italiano che segnò l'ingresso del Regno d'Italia nella Prima Guerra Mondiale e fu anche uno dei primi forti italiani a essere messo a tacere dall'artiglieria imperiale.

Durante l'escursione, è prevista una pausa nei pressi del rifugio Forte Verena, situato vicino alla vetta. Qui gli escursionisti possono godere di una breve sosta liberamente, ammirando gli ampi spazi aperti e i panorami mozzafiato che si estendono all'orizzonte.

Domenica 19 novembre 2023 Escursione, Roana -Altopiano di Asiago 7 Comuni

Colori d'autunno e "pennellate" d'inverno in montagna. Cima Verena 2020 m.

RITROVO: ore 9.30 Ski Area Verena 2000 c/o fronte Chalet Grizzly

DISLIVELLO: 450m.

DIFFICOLTA': **medio/impegnativa

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio.

PRANZO/CENA: in rifugio

rientro alle auto verso le 14.00

ULTERIORI INFO: https://www.guidealtopiano.it/eventi



COSTO ESCURSIONE:

25€ ADULTI, ragazzi: 15€

Pranzo libero in rifugio -se aperto- (menù alla carta costo medio 25 euro/persona da pagare direttamente presso la struttura)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA O FINO ESAURIMENTO POSTI

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

WhatsApp al numero 340.7347864 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento

MATERIALE OBBLIGATORIO

- scarponi

- zaino

- vestiario adeguato invernale

- borraccia d’acqua e barrette energetiche/frutta secca

- berretto e guanti

LA GUIDA:

Filippo Menegatti

Amm Collegio Veneto Guide Alpine e

International Mountain Leader UIMLA