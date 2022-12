Escursione Colli Berici, tra ville, chiesette, boschi e vigneti a Villa del Ferro

Escursione storico- naturalistica in programma il18/12/2022 tra ville, chiesette, boschi e vigneti di Villa del Ferro. Durante il percorso potremo ammirare la splendida Val Liona, riconoscere le erbe spontanee e osservare la geologia del territorio.



RITROVO: Ore 9.45 Al parcheggio davanti alla chiesa di Villa del Ferro



Pranzo al sacco



Caratteristiche tecniche escursione

Dislivello in salita: 260 m circa

Difficoltà: E

Lunghezza: circa 10 km



Abbigliamento

Adeguato alla stagione: a strati, scarponi da trekking, giacca a vento, berretto ecc



Costi escursione:

15 euro adulti e 8 i bambini dai 7 ai 13 anni



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO SABATO MATTINA PRECEDENTE ALL'ESCURSIONE

Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare:

Guida Ambientale Escursionistica Simona

Tel.: 388.638 3495 anche con whatsapp dalle ore 16 alle ore 19, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile oppure inviando email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com



Maltempo



Il programma può essere variato in base a condizioni meteo e del percorso.