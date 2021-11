Escursione sul Col d'Astiago, panorami sulla valle del brenta

Una giornata in una zona dell'Altopiano poco frequentata, immersi nei variopinti paesaggi autunnali.

Si parte da località Biancoia, nel comune di Lusiana Conco, per un itinerario che ci condurrà attraverso boschi silenziosi e pascoli deserti.

Si raggiunge Col dei Remi, da cui si ammirano bellissimi panorami sui monti circostanti, per poi proseguire verso Col D’Astiago, dove ci sarà una sosta per il pranzo al sacco da una posizione ottima per ammirare il fiume Brenta che scorre in fondo alla valle, incorniciato dai paesi del Canale.

Percorso ad anello.



QUANDO: domenica 14 novembre 2021

Ore 09:30

Ritrovo presso località Biancoia (link Maps: https://goo.gl/maps/JBw46Y36RWVrdKQy7)



DURATA: circa 6 ore, soste incluse



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 360 m.



COSTI:

Escursione con guida naturalistico-ambientale

€ 20,00 adulti

€ 7,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, bastoncini, scorta personale d'acqua, pranzo al sacco, abbigliamento idoneo alla stagione.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Tessera n° VE281)



Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

