Escursione d'alta quota: Cima Portule

L’escursione a Cima Portule offre sempre grandi emozioni. Bellissimi panorami e tratti di cresta in cui ci si sente quasi sospesi tra cielo e terra, quasi a toccar le nuvole. Durante l'escursione si sale a Cima Portule 2308 m.s.l.m. lungo la spalla ovest, ripida ma più panoramica, per godere degli splendidi paesaggi di cresta.

ESCURSIONE d' Alta Quota a CIMA PORTULE

Sabato 18 settembre 2021, Altopiano di Asiago

RITROVO: 8:45 presso il Rifugio Larici da Alessio

URATA ESCURSIONE: giornaliera ( 6 ore circa)

DIFFICOLTA': **** impegnativa

DISLIVELLO: 600 m D+

PRANZO: Al sacco

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO:

https://www.guidealtopiano.it/eventi



COSTO ESCURSIONE: 25€

GUIDE:

FILIPPO MENEGATTI

- International Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine del Veneto -



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscrivervi potete:

Telefonare al numero 340.7347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE

- scarponcini da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- 2 LITRI d’acqua

- cappello o bandana

- protezioni solari

