Escursione: sua maestà Cima Portule

Una delle cime più alte delle montagne vicentine, consente di apprezzare uno dei “balconi” più panoramici e suggestivi dell’intero Altopiano e di incontrare numerosi resti di opere militari della guerra 1915 – 18 in un ambiente ricco di flora e fauna.

Si parte da uno dei rifugi più belli dell’Altopiano, Rifugio Larici per poi salire attraverso un bosco di larici e di abeti che conduce alla zona alta, dove domina il pino mugo. La salita non certo facile fa gustare la conquista della vetta ad ogni passo ed arrivati a 2307 dimenticherete lo sforzo. Dalla lunga dorsale si ha modo di scoprire le particolarità della vita animale e vegetale sopra il limite della vegetazione e di scoprire come il cambiamento climatico sta alterando anche gli equilibri di questo ambiente.

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 750 m, non sono presenti tratti particolarmente esposti.

Escursione Guidata d’Alta Quota, sempre con un dito nell’azzurro dei cieli. Sabato 14 Maggio 2022 dalle 9.00 alle 15.30

Bellissima Escursione verso il bastione di Cima Portule 2308 m, lungo sentieri come balconi affacciati a infiniti panorami. Cima Portule... da Natura coloratissima di mille fioriture d’alta quota, camosci tra le roccie e aquile che solcano gli azzurri cieli, a importante Storia di eventi del passato.

Luoghi ricchi di passato e presente tra Storia e Natura sempre con un dito nell’azzurro dei cieli...

Guida: Michele Boscolo - International Montain Leader - AMM Collegio Guide Alpine Veneto, GAE Guida Ambientale-escursionistica, Guida Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago, Fotografo Naturalista

Meta: Cima Portule 2308 m, lungo sentieri di cresta.

Escursione: difficoltà impegnativa - percorso ad anello - dislivello positivo 800 m circa



Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com



Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Rifugio Larici da Alessio

Localita' Larici, 36012 Asiago VI (parcheggio)

Equipaggiamento richiesto: Scarponcino da trekking, pantaloni lunghi, k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia (con acqua!) e snack, crema solare, cappellino, bastoncini, PRANZO AL SACCO!

Obbligatoria mascherina e gel igienizzante personali APPRESSO!

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè, bastoncini.