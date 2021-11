Aperitivo al tramonto e Luna piena a Cima Larici

Prezzo non disponibile

Escursione Guidata al Tramonto in uno dei posti più suggestivi dell’Altopiano verso Cima Larici a 2033 m e Cima Laste, i confini settentrionali dell’Altopiano dei Sette Comuni.

I colori dell’Autunno con le luci del Tramonto permetteranno di ammirare il larici con il colore dell'autunno, panorami che spaziano a lontananze impensate e a vedere la prima neve, leggero accenno d’Inverno.

Luoghi ricchi di Natura tra passato e presente.

Aperitivo “gustando” il Tramonto

VENERDÌ 19/11/2021 DALLE ORE 15:30 ALLE 19:00

Meta: zona Cima Larici, Cima Laste. Per passare in un susseguirsi di pascoli e boschi di larici e di abeti per poi affacciarsi verso l’infinito. Seguendo percorsi panoramici e ammalianti .

Escursione: difficoltà media - inferiore ai 10 km - percorso ad anello - dislivello positivo 400 m circa

Guida: Michele Boscolo - AMM Accompagnatore di Media Montagna - Collegio Guide Alpine Veneto, GAE Guida Ambientale-escursionistica, Guida Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago, Fotografo Naturalista

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 5€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Ora & Luogo di ritrovo: ore 15.30 - Rifugio Larici da Alessio

Localita' Larici, 36012 Asiago VI

https://g.page/rifugio-larici-da-alessio?share

Spostamento: Mezzo proprio

Equipaggiamento richiesto: Scarponcino da trekking, k-way, vestiario adeguato alla stagione, guanti e berretto, zaino, borraccia con acqua, snack, PILA o LAMPADA FRONTALE. Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.