Cima Larici al tramonto e cena in rifugio

Sabato 6 maggio 2023, Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni. Una bellissima e tranquilla escursione ed i colori del tramonto.

Si sale a Cima Larici per un comodo sentiero: dapprima in mezzo al bosco per poi goderci questa spettacolare e facile cima proprio quando il sole cala dietro l’orizzonte.

L’escursione a Cima Larici è di impegno medio/facile ed al termine, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di fermarsi a cenare in rifugio.

RITROVO: ore 16:00 presso il parcheggio del Rifugio Larici da Alessio

RIFERIMENTO GOOGLE MAPS: Rifugio Larici da Alessio, Localita' Larici, Asiago

DISLIVELLO: 400m.

DIFFICOLTA': ** medio/facile.

CENA: in rifugio con menù fisso

ULTERIORI INFO: https://www.giulionicetto.it/

-------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking alte sopra la caviglia, pila frontale, zaino, vestiario adeguato, borraccia d’acqua o thermos di the, occhiali da sole, guanti, cappello o bandana.

-------------------------------------------------------

PARTECIPAZIONE:

Per info o adesioni potete utilizzare il i seguenti canali:

cell.: 3402216433

web: www.giulionicetto.it

-------------------------------------------------------

COSTO:

Il costo totale dell’escursione è di 25€ a persona e comprende il servizio guida.

Per chi vorrà fermarsi in rifugio dopo l’escursione la cena è da regolare a parte con il gestore della struttura.

25€:

- primo a scelta;

- secondi misti con contorni;

- dolcetti, caffè, bere della casa in quantità ragionevole;

- birre extra.

Ragazzi sotto i 18 anni: non consigliato.

-------------------------------------------------------

LA GUIDA:

- Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto -

- Guida Ambientale Escursionistica