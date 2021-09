Cima XII escursione guidata in alta quota 2336 mslm

“Vier Hoch”, il più alto. Così era chiamato dagli antichi Cimbri il monte che, con i suoi 2336 metri sul livello del mare, rappresenta il culmine dell’Altopiano.

“Zima delle Dodese” era invece il toponimo utilizzato dagli Imperiali, in quanto a mezzogiorno il Sole si viene a trovare, se visto da Borgo Valsugana, esattamente sulla verticale della cima. Questo spiega anche il perché di Cima X e di Cima XI, che si trovano spostate più ad est. Due popoli, due stati e due croci che si danno la schiena: una rivolta verso la Valsugana e l’altra girata verso meridione, nel mezzo un confine da sempre messo in discussione per cui ... ad una mano di vernice verde, bianca e rossa data alla croce Nord seguiva immediatamente una analoga azione, ma in giallo e nero; su quella Sud.

CIMA XII: La Cima più alta 2336 mslm -Escursione guidata in alta quota 20 settembre 2021.



PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

Partenza prevista per le ore 8.00 dal Bar alla Vecchia Stazione (via stazione , 9 - Asiago; vedi mappa) vicino all'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago.

Durata dell'escursione: 6 ore comprese soste e visita guidata (escluso spostamento auto da Asiago fino al punto inizio escursione, circa 30 min. ultimo tratto strada, 4 km strada sterrata)



Difficoltà: IMPEGNATIVA ( Leggere sotto la descrizione della difficoltà)

Dislivello: 600 m D+



COSTO DELL'ESCURSIONE:

Adulti: € 25,00



Guida: Filippo Menegatti the Mountain Walke - Accompagnatore di Media Montagna ed International Mountain Leader

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA:

Telefono: 340.7347864



ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Scarponcini da montagna o trekking, pantaloni lunghi, K-way, cappellino, felpa e abbigliamento adatto ad affrontare un'escursione giornaliera.



ACCESSORI CONSIGLIATI:

Bastoncini da trekking, crema e PROTEZIONI solare, ACQUA in quantità sufficiente (almeno 2 LITRI, non ci sono punti d'appoggio per tutta la durata dell'escursione).

Spostamento con mezzo proprio. In alcuni brevi tratti la strada sterrata (4 km circa) potrà presentare numerose buche ed irregolarità. Si consiglia autoveicolo adeguato.



LETTURA DEL GRADO DI DIFFICOLTA':

FACILE: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate e senza problemi di orientamento nei casi di nebbia o cattivo tempo. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle tre ore. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking, non necessariamente la pedula o lo scarpone.

FACILE/MEDIO: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 250-300 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle 3 - 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.

MEDIO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è più complesso, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali. I dislivello massimo rimane comunque all'interno dei 300 metri.

MEDIO/IMPEGNATIVO: L'itinerario supera decisamente le tre ore, è complesso per il dislivello che può arrivare ai 500 metri o per la lunghezza di cammino fino a 6 ore, si svolge su sentiero con qualche salita o discesa impegnativa ma superabile senza il supporto di attrezzatura alpinistica. Il terreno può essere sconnesso o mancare di segnali.

IMPEGNATIVO: Sono itinerari che richiedono lunga esperienza, allenamento e forza fisica da parte di chi li percorre. È necessario sapersi muovere con perizia anche nei terreni pericolosi: ghiaioni, ripidi pendii o tratti scoscesi, macchia fitta, alta e senza riferimenti, passaggi in roccia, assenza di sorgenti. La difficoltà del terreno e la distanza dai punti d'appoggio richiedono una totale autonomia. Richiede allenamento, energia e forte motivazione.



CHI SIAMO - GUIDE ALTOPIANO

"Guide Altopiano" prima associazione di guide dell'altopiano, è composta da Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte ed un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre Guide sono dei professionisti della montagna riconosciuti ed iscritti all'albo della Provincia di Vicenza; si propongono di accompagnare comitive di persone in escursioni e visite guidare sul territorio, come previsto dalla L.R. n.33 del 04/11/2002 e secondo le leggi degli albi professionali di cui fan parte.

