“Bellaguardia skyline”: due castelli e un panorama divino

Escursione guidata ad anello lungo i sentieri delle colline di Montecchio Maggiore. Si percorreranno tranquilli sentieri in un continuo saliscendi tra i due versanti dei “Monti Castellari” lungo la dorsale Montecchio-Castelgomberto-Montepulgo, ammirando con alternanza paesaggi e panorami verso la Valle dell’Agno, le Piccole Dolomiti e la pianura Vicentina.

Alla fine dell’escursione ci sarà una visita alla Cantina Bellaguardia con degustazione di un paio di cuvée. Cantina storica, la Bellaguardia, che è un unicum in Italia, o almeno in Veneto, dove i loro vini, che sono solo spumanti, maturano nelle bottiglie riposte sulle pupitre all’interno delle grotte sotto i Castelli di Giulietta e Romeo.

La visita alla cantina è possibile con un minimo di 8 Partecipanti.

RITROVO

Ore 10.00 presso Parcheggio del Castello della Villa (o Castello di Romeo), via Castelli 4 Martiri 721, 36075 Montecchio Maggiore, Vicenza

Riferimento Google Maps: https://www.google.it/.../data=!4m8!1m2!2m1!1scastello...



DETTAGLI TECNICI

- durata: 6/7 ore circa (incluse soste e spiegazioni della Guida e visita con degustazione)

- lunghezza: 10 km circa

- dislivello in salita: 300 metri circa

- altitudine massima: 250 metri circa

- difficoltà: FACILE

- pranzo: al sacco

-----------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E’ richiesta la prenotazione per gestire al meglio l’organizzazione e la logistica.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da effettuarsi ai soli recapiti sotto indicati entro le ore 12.00 di lunedì 16 maggio 2022, fino ad esaurimento posti (posti limitati).

Cellulare: +39 328.63.43.777

o mail info@enricofornasetti.it

-----------------------------------------

COSTO

- per l’accompagnamento: Euro 15,00

- per la visita alla Cantina e la degustazione di un paio di bollicine: Euro 25,00 da regolare a parte direttamente con il gestore della Cantina.

Per la visita alla Cantina e la degustazione è necessario un minimo di 8 Partecipanti.

-----------------------------------------

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO

- scarpe/scarponcini da trekking con buon grip e suola scolpita tipo Vibram, meglio alti alla caviglia

- abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

- guscio impermeabile tipo Goretex/Event/ecc. e copri zaino in caso di pioggia

- zaino con acqua e/o bevande calde, snack, copricapo, guanti, occhiali da sole e crema solare

- cambio asciutto da tenere in auto

- mascherina e gel igienizzante

-----------------------------------------

GUIDA

Enrico Fornasetti

Guida Ambientale Escursionistica, regolarmente iscritta al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche.

Professione esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (G.U. n. 22 del 26 gennaio2013).

Guida Associata AIGAE.

La Guida si riserva la facoltà di modificare la percorrenza e l’itinerario dell'escursione in funzione delle condizioni di criticità che si dovessero eventualmente presentare, finanche ad annullarla, per garantire l'incolumità dei partecipanti.

L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA IN CASO DI MALTEMPO.