Escursione: i Casotti di pietra e il Monte Lupia

I casotti di pietra sono i piccoli trulli dei Berici, manufatti antichi e misteriosi, tutt'ora non se ne conosce l'origine. Con questo itinerario si va a scoprirne alcuni, accompagnati dai fantastici colori dell'autunno in un percorso ricco di curiosità e ampie aperture panoramiche. E, per finire, si passa per il Monte Lupia, punto di decollo per il volo libero nonché un balcone mozzafiato sulla Val Liona.

Un'escursione relativamente breve, ma di grande soddisfazione! Consigliata la pila frontale (per il ritorno in paese, in prossimità del tramonto).

DOMENICA 7/11/2021 ALLE ORE 14:00

Luogo e ora di ritrovo:

Ore 14 al bar di San Germano dei Berici

Bar Trovo' Giulio

0444 868157

Dati tecnici:

-Lunghezza: 7.5 km circa

-Dislivello in salita: 400 m circa

-Impegno e difficoltà: medio/facile

-Rientro previsto per le 17:30 circa.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

- Pila frontale o torcia (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica