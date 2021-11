Emozioni in natura: le Cascate del Silan

Il gorgoglio dell’acqua, il profumo di primavera, i giochi di luce creati dal fogliame dei castagni secolari, il vocio dell’avifauna, rendono l’escursione un’esperienza sensoriale di totale immersione nella natura che permette ai partecipanti di rigenerarsi e di godere di una piacevole giornata di scoperta all’aria aperta a due passi dall’incantevole Bassano.

Un percorso molto semplice, caratterizzato da brevi tratti su strade asfaltate poco trafficate alternati a selciati, mulattiere e tipici sentieri montani conducono i partecipanti alla scoperta di Valrovina e delle sue sorgenti, per addentrarsi nella valle del Silan e rimanere estasiati dalle sue cascate. Silan, infatti deriva dal Cimbro "Silaha" che con il suffisso "an" significa "luogo in cui scorrono le acque".

Domenica 21 Novembre 2021 dalle 9.30 alle 13.00

Passeggiata guidata naturalistica

META: Cascate del Silan - alle pendici dell’Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole e berretto.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ sotto i 15 anni

RITROVO: ore 9.30 al Parcheggio di fronte alla chiesa di San Michele - Bassano del Grappa (VI) - Contrà S. Michele, 67, 36061 San Michele VI. https://maps.app.goo.gl/w8vxJVxgg57sMzEb8

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (SMS, WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com

www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.