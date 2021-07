Camminare con gusto tra le malghe

Una camminata tra i pascoli ed i boschi di faggio nell’Altopiano dei 7 Comuni, guidati alle scoperta della produzione del formaggio Asiago DOP e della sua storia.

“Dietro ogni formaggio c’è un pascolo di un diverso verde, sotto un diverso cielo” scriva a Calvino:visita guidata alla scoperta (ed all’assaggio) dei segreti del vero formaggio Asiago DOP di Malga, capendo alcuni dei suoi segreti: come le erbe del pascolo, i locali di lavorazione, le tecniche di stagionatura, i microrganismi che aiutano ogni fase del processo.

Domenica 18 Luglio 2021 dalle 9.30 alle 12.30

TIPO DI ATTIVITÀ: Escursione guidata con spuntino

META: Malga Col d’Astiago – Altopiano dei Sette Comuni (VI)

Spuntino in malga a base di

-Assaggi Formaggi

-Affettati

-Acqua e Vino

La prenotazione è obbligatoria.

LUOGO DI RITROVO: Vicino al parcheggio Biancoia

DIFFICOLTÀ: assegniamo una difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: necessari scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1,5 litri) , eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino.

COSTO:

15€ , 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni

+ 5€ per spuntino.

Biglietti

www.asiagoguide.com/prodotto/domenica-18-luglio-2021-dalle-9-30camminare-con-gusto-tra-le-malghe