Escursione gratuita: tramonto e stelle tra i boschi

Vaia è arrivato inaspettato in una sera d’autunno, una di quelle sere tipiche dell’estate di San Martino, cariche di odori e di colori… una atmosfera tanto bella quanto effimera ed instabile… come spesso accade in questa stagione! Con una facile escursione godremo di uno splendido tramonto tra i boschi delle nostre montagne e poi dalle radure aperte da Vaia osserveremo assieme il cielo stellato per conoscere gli astri tra scienza e mito.

VENERDÌ 24 SETTEMBRE DALLE ORE 20:00

PROGETTO "IL FRONTE DI VAIA": escursione GRATUITA con prenotazione OBBLIGATORIA con messaggio/whatsapp al 3471836825

RITROVO: Cesuna - Piazzale della Vecchia Stazione: https://goo.gl/maps/sf14cAxFpG2ci421A

Difficoltà: 2 su una scala da uno (facilissima) a cinque (impegnativa), circa 5 km e 200 m di dislivello

Dotazione consigliata: scarponi/scarpe da trekking, vestiario adeguato alla montagna, k-way, acqua (o altra bibita) per la durata dell'escursione