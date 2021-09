Ancora oggi dopo cent’anni si possono vedere i resti ben conservati dello straordinario complesso logistico, punto strategico della 6a Divisione di Fanteria austroungarica, costruito a quasi 2000 metri.

Una vera e propria “cittadella” costruita al termine della "Offensiva di Primavera" nel giugno 1916, dotata di tutti i servizi: acquedotto e cisterne d’accumulo, cinema, chiesetta, decine di ricoveri in baracca e magazzini.

Presente anche l’importante ospedale da campo n° 1303 ed il cimitero. Straordinaria la rete viaria (oggi in parte percorsi dal Sentiero della Pace) che collegava capillarmente la zona con le prime linee, in particolar modo quelle sull’Ortigara; servita dall’importante stazione di transito della teleferica n. 13 proveniente dalla Piana di Vezzena.

Oltre all’imponente monumento che sovrasta la zona e dedicato “Agli Eroi”, ancor ben evidenti i resti del Comando di Divisione, con il monumento che ricorda il suo Comandante, il Felmaresciallo A. E. Von Mecenseffy, caduto il 6 ottobre 1917 alle pendici del Corno di Campo Verde, presso la selletta che oggi porta il suo nome. Alle ore 13,45 dall’ Osservatorio nei pressi di Cima Caldiera, nome in codice “ELSA G.” venne dato l'ordine di sparare un colpo d’artiglieria sull'unico chilometro e mezzo della Karl-Strasse scoperto e in vista degli osservatori italiani. Il colpo mortale parti dalle linee italiane nei pressi delle postazioni d’artiglieria del settore Campanella/Caldiera. Una delle schegge della deflagrazione colpi in pieno il Comandante della 6° Divisione austroungarica che morì poco dopo.

Oggi in tutta la zona, immersa in un contesto naturalistico unico, esaltato dalle sfumature dei colori autunnali, regna il silenzio e la tranquillità; sembra di fare un passo indietro nella storia.

ESCURSIONE: Escursione d'Alta quota, l'autunno in montagna - Campogallina, la "città tra le nuvole" e Bivio Italia.

Domenica 26 settembre 2021, Altopiano di Asiago

RITROVO: 8:45 presso il Bar della Vecchia Stazione di Asiago

DURATA ESCURSIONE: giornaliera (circa 5 ore giro ad anello)

DIFFICOLTA': *** media

DISLIVELLO: 500 m D+

PRANZO: al sacco (abbondante acqua)

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio (ultimi 4 km strada sterrata)

ulteriori INFO: - https://www.guidealtopiano.it/eventi



COSTO ESCURSIONE:

Adulti: 25€

Ragazzi fino ai 15 anni: 10€

GUIDE:

FILIPPO MENEGATTI

- International Mountain Leader -

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine del Veneto -



MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarponcini da montagna o scarpe da trekking se ben strutturate

- zaino

- vestiario adeguato (pile, kway)

- almeno un litro d'acqua a persona

- cappello o bandana

- Crema solare e bastoncini da trekking



Tutte le attività saranno condotte con il MASSIMO RISPETTO delle limitazioni legate a regolamenti e decreti sul contenimento del nuovo coronavirus SARS-Cov-2.

n° limitato di posti

