Con questo itinerario si va a scoprire l'altopiano relitto di Pozzolo, la "valle sospesa" dei Berici, tra dolci saliscendi e ampie aperture panoramiche che vanno dalle Piccole Dolomiti alla Val Liona, fino ai Colli Euganei. Lungo il percorso non mancheranno sorgenti, fontane e, per finire, andremo lo scaranto del Corio, angolo selvaggio e suggestivo, una valle interna che sfocia nella valle sospesa

SABATO 24/12/2022 ALLE ORE 13:30

Anello di Pozzolo, la Valle Sospesa dei Berici

Luogo e ora di ritrovo:

Ore 14:00 davanti al Bar Pizzeria "All'Alpino"

Dati tecnici:

-Lunghezza: 9,5 km circa

-Dislivello in salita: 350 m circa

-Impegno e difficoltà: facile, adatto anche alle famiglie

-Rientro previsto per le 18:00 circa (variabile a seconda del passo e delle pause).

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Pila frontale o torcia

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Pozzolo di Villaga

Evento di Emanuele Carlan Guida Ambientale Escursionistica

Il rientro è previsto alle prime luci del tramonto, è consigliata la pila frontale.