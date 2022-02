Escursione: l'Anello di Pianezze

Con questo itinerario si va a scoprire l'antico comune di Pianezze, la sua storia nei secoli ed il suo legame col lago di Fimon. Nella mattinata si approfondiranno gli aspetti storici del paese, poi si raggiungerà l'agriturismo "ai colli Berici" per la pausa pranzo, infine si conosceranno gli aspetti naturalistici della Valle Alta Fonte, una delle più incontaminate dei Berici.

DOMENICA 13/02/2022 ALLE ORE 14:00

Luogo e ora di ritrovo: Ore 14 al parcheggio in Via San Giovanni Battista Pianezze

https://maps.app.goo.gl/BhRVMTJEF7pj36Qo9

Dati tecnici:

-Lunghezza: 8 km circa

-Dislivello in salita: 350 m circa

-Impegno e difficoltà: facile

-Rientro previsto per le 18 circa.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritto e assicurato AIGAE.