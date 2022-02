Emozioni in Natura a caccia di Tracce

Con questa uscita si va alla ricerca dei segni di presenza che gli animali lasciano giorno dopo giorno con le loro molteplici attività, con qualche informazione si potrà riconoscere facilmente quali sono, cosa mangiano e come si muovono, e soprattutto chi potrebbe esserci accanto quando pensiamo di essere soli nel bosco!

Durante questa escursione ci si ferma ad osservare e ascoltare gli animali che ci circondano per vivere una mattina di completa immersione nella Natura in compagnia delle guide che vi condurranno alla scoperta dei veri abitanti della Montagna!

Domenica 6 Febbraio 2022 dalle 9.30 alle 12.30

Passeggiata o ciaspolata guidata naturalistico-sensoriale tra percorsi inediti e poco frequentati.

META: Val Lastaro/Biancoia - Conco Lusiana Altopiano dei Sette Comuni

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna, e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti.

Il percorso potrà subire variazioni per presenza di ghiaccio/ neve ma la difficoltà e il tema rimarranno invariati.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole, berretto, guanti.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: ore 9.30 Parcheggio del Rifugio Biancoia - Via Biancoia, Conco, Vi 36062 https://goo.gl/maps/iDLN4e5EtfQMsFPN6

Si partirà a piedi dal punto di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

Obbligatoria dotazione personale di mascherina e gel disinfettante.