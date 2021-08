Escursione: Alta via del Tabacco

Storie di contadini, contrabbandieri e finanzieri si intrecciano in questo affascinante trekking ad anello lungo gli splendidi sentieri di Campolongo sul Brenta. Si percorrerà una parte dell’Alta Via del Tabacco, alla scoperta di ricchezze naturali che si incontrano con la storia delle persone che vivono in queste contrade da tempi immemori, camminando tra castagni plurisecolari, antiche coltivazioni di tabacco e ambienti ricchi di biodiversità. Un itinerario particolarmente interessante dal punto di vista paesaggistico, storico e culturale.

Domenica 22 agosto

Dalle ore 10.00 alle 16:00

Info Tecniche

Difficoltà: medio-facile

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 350 m

Chi Può Partecipare

Itinerario di livello medio-facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini da 10 anni in su abituati al cammino.

Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, si chiede gentilmente di segnalarlo in fase di prenotazione in modo da valutarne l’idoneità.



Abbigliamento e Attrezzatura

Consigliamo di vestirsi a strati

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

bastoncini da trekking (per chi li usa)

pranzo al sacco

snack

acqua (1,5 litri)

medicine personali

creme solari

mascherina, gel disinfettante



Luogo di Ritrovo

Ore 10:00 parcheggio antistante la chiesa di Campolongo sul Brenta (Via Roma, 37, Campolongo sul Brenta, VI)

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758



Quota

Adulti: € 20,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 10,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis



La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica certificata

n.1 Accompagnatore Turistico certificato



La Quota Non Comprende:

trasporto

pranzo al sacco

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”



Chi Accompagnerà

Silvia Zanderin - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico



Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310



Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/AALHuNFTrTPdBtG8A



Chiusura Iscrizioni

Entro le 18:00 di sabato 21 agosto

L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



Regolamento

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura ed accettazione del regolamento che vi verrà inviato al momento dell'iscrizione via e-mail o Whatsapp.



ATTENZIONE per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID inviato via mail al momento dell’iscrizione.

L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante).

