Chi ha paura del dislivello? Salita al Rifugio Alpe Madre

Siamo pronti ad affrontare i 1200 metri di dislivello positivo che separano il paesino di Merlo, piccola borgata nel comune di Valstagna, dalla meravigliosa piana dove si trovano col Moschin e il Rifugio Alpe Madre, gli obiettivi della nostra salita.

Percorreremo un sentiero così panoramico e piacevole, che quasi non sentiremo la fatica! Partiremo ben presto la mattina in modo da avere tutto il tempo necessario per affrontare il dislivello e godere del magnifico ambiente che ci circonda.

Impareremo a:

– gestire energie, gambe e fiato durante un percorso con notevole dislivello

– dosare lo sforzo in salita per avere riserve per la discesa

Date: 6 Giugno 2021

N. partecipanti: min. 6 - max. 15

Tipologia: Escursione giornaliera

Livello: Intermedio

Prezzo: 25€

Ora e luogo di ritrovo: 8:30 Località Merlo, Valstagna (VI)

Dislivello: 1200 m

Per iscriversi è necessario telefonare o mandare un messaggio whatsapp al numero 3281552971