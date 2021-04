Escursione alle sorgenti della Liona

La Liona, vero e proprio fiume, da il nome a quella che è la più grande valle dei Berici, un'incisione che si estende, con varie diramazioni, da San Gottardo a Orgiano.

Con questo itinerario andremo a scoprire alcune tra le più importanti sorgenti di questo fiume, prima fra tutte la Fontana delle Donne, probabilmente la grotta sorgente più spettacolare dei Berici.

Il nostro percorso proseguirà poi nel fantastico scenario delle cave allagate di Zovencedo ed infine per la casa rupestre "Sengia del Meoni".

Luogo e ora di ritrovo:

Ore 9:00 in via Sette Martiri a Pederiva, davanti al Bronza Cuerta

https://maps.app.goo.gl/eTG3jt7tKp8S3ymF9

Dati tecnici:

-Lunghezza: 15 km circa

-Dislivello in salita: 600 m circa

-Impegno e difficoltà: medio

-Rientro previsto per le 17:00 circa.

- Pranzo al sacco

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (pranzo al sacco)

-Pila frontale o torcia (facoltativo)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida . Si prega di arrivare con i soldi contati.

Posti limitati, massimo 10 persone.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica, regolarmente iscritto e assicurato AIGAE, tessera VE35