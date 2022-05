Escursione alla scoperta della ferrovia più ardita d’italia: Rocchette-Asiago

Nata dall’idea dell’industriale Alessandro Rossi, la ferrovia Rocchette-Asiago dal 1909 pose fine

all’isolamento secolare dell’Altopiano dei Sette Comuni, collegandolo finalmente alla pianura vicentina: il simbolo del progresso!

Il treno a vapore affrontava un durissimo tratto a cremagliera con pendenza del 125% da Cogollo del Cengio a Campiello, per poi lanciarsi nel dolce saliscendi della conca di Asiago. La linea fu soppressa nel 1958 con grande rammarico di tutti.

La nostra escursione ripercorrerà la parte più caratteristica della linea, un tratto quasi pianeggiante che collega Treschè Conca a Cesuna tra gallerie, boschi misti e verdi pascoli.

Giovedì 2 giugno 2022

1° TURNO ore 9.30

2° TURNO ore 11.45

3° TURNO ore 14.30

RITROVO: presso parcheggio del campo sportivo, via Zonta 158, 36010 Treschè Conca (VI).

DURATA: 2 ore

LUNGHEZZA: 4 km circa | Dislivello: 50 metri circa | facile

RACCOMANDAZIONI:

– scarponi o scarpe da trekking con un buon grip

– abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– guscio impermeabile e copri zaino in caso di pioggia, ombrellino pieghevole

– zaino con acqua, snack, copricapo, occhiali da sole e crema solare

Percorso non adatto ai passeggini

CANI: sono i benvenuti, se tenuti a guinzaglio



Nota bene: non ci sono bar nei pressi del parcheggio del campo sportivo, ma siamo comunque in centro

abitato: per eventuali esigenze, consigliamo ai partecipanti di fermarsi un bar qualsiasi di Treschè Conca

prima di arrivare al punto di ritrovo concordato.



CONTRIBUTO: 13 euro ADULTI / Gratuito RAGAZZI fino a 16 anni



Prenotazione obbligatoria dal link: https://eventi.venetosegreto.com/evento/escursione-alla-scoperta-della-ferrovia-piu-ardita-ditalia-rocchette-asiago-giovedi-2-giugno/