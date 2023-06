Escursione: 'Alla scoperta dell’Altopiano'

Escursione guidata

Martedì 4 Luglio ore 9.30 – 12.30

Accompagnati dal naturalista, si cammina tra prati, pascoli, peccete e boschi di faggio. Si conoscerà da vicino le specie di piante presenti in Altopiano, si osserverebbero le tracce degli animali e con un po' di fortuna, forse, anche di incontrarne qualcuno. Tra racconti, incontri e, perchè no, anche qualche nuova amicizia, una piacevole mattinata circondati da paesaggi imperdibili, alla scoperta dell’Altopiano.

L'escursione si svolgerà su un percorso facile, adatto a tutta la famiglia, caratterizzato da un dislivello inferiore ai 300m.



Da portare con sè: scarponi da montagna, vestiario adeguato, acqua ed un eventuale merenda. Consigliati i pantaloni lunghi.

NO PASSEGGINI



Ritrovo presso la sede del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" ( Viale della Vittoria, 1 Asiago)

Spostamento con mezzo proprio.



Adatto a tutta la famiglia!



Costo: 8 euro intero, 5 euro ridotto

MASSIMO 25 PARTECIPANTI AD ESCURSIONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico "P.RIGONI" o presso lo I.A.T. o al seguente google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo:

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

Telefono: 0424600256

Sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti I.A.T. :

Mail: info@asiago.to



Sede: Piazza Carli, 1 Asiago