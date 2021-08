Escursione alla scoperta dei Pastori, Pecore e Cani

Prezzo non disponibile

Passo dopo passo tra i boschi ed i pascoli montani alla scoperta della vita segreta dei pastori. Un’avventura che permette di conoscere l’attività dell’allevamento delle greggi di un tempo e di oggi.

Si scopriranno i segreti dei cani da lavoro in sintonia con il pastore, il quale, con gesti semplici accompagnati da motti a noi incomprensibili, ordina il da farsi ai propri cani. Una simbiosi che si tramanda di generazione in generazione per garantire la sicurezza delle pecore ed il lavoro dell’allevatore.

La vita del vagantivo oggi è divenuta più difficile per la presenza del lupo abile predatore di ovini. I pastori per questo si sono attrezzati con reti elettrificate e cani da guardianìa, come i pastori maremmano abruzzesi. Una sfida ed una convivenza che si andrà a conoscere con una facile passeggiata ricca di fascino e di magia.

4 settembre sabato 16:30 19:30 Made in malga – Pastori, Pecore e Cani

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

DA PORTARE CON SÉ: scarpe da trekking, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, occhiali da sole.

COSTO: 15€ , 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni

Prenotazione: Asiago Guide.it