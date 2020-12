Escursione alla Carega del Diavolo

Nella Valle del Rameston, a sud dell'Altopiano dei Sette Comuni, tra la folta vegetazione spicca un grosso masso roccioso conosciuto con il nome "Carega del Diavolo" o anche "Prialonga".

Percorrendo i sentieri che si addentrano nella valle, tra boschi e ruscelli, scopriremo le leggende e i miti legati a questa particolare roccia a forma di sedia, impiegata dall'uomo come altare per riti pagani nell'antichità, e diventata poi il "trono" del Diavolo in età cristiana.

QUANDO e DOVE: domenica 6 dicembre 2020

Ore 08:45 | Ritrovo presso il parcheggio del campo sportivo di Laverda | link Maps: https://goo.gl/maps/EFmR8xhxRZJCaZFc8

DURATA: circa 3,5 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 5 km, dislivello 200 m.

COSTO DELL'ESCURSIONE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi sotto i 15 anni

EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, bastoncini da trekking (raccomandati).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 17:00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com - tel. 348 8630711

ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche