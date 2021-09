Escursione al Tretto di Schio

Passeggiata ad anello mattutina al Tretto di Schio (Vi). L’aspetto utilitaristico del bosco, fino al secolo scorso, non precludeva una conoscenza e un rispetto per le piante e gli arbusti. I boscaioli delle valli montane provavano rimorso e si scusavano talvolta con le piante prima di tagliarle, e così era anche nella nostra cultura rurale, anche qui nelle colline pedemontane.

Anche l’utilizzo del legno richiedeva conoscenza e rispetto del carattere di ogni pianta e mai si abbatteva un individuo alla leggera per poi rendersi conto di aver sbagliato o di non averne bisogno.

Ed ecco che ad ogni utensile e utilizzo era abbinata una particolare combinazione di piante, a seconda della leggerezza, durezza, flessibilità ecc..

L’escursione avrà lo scopo di indagare il carattere utilitaristico delle piante, affrontando il cambiamento della percezione del loro valore dall’antichità ad oggi.



PROGRAMMA:



- Ore 8:30 | Ritrovo presso il parcheggio in prossimità dell'Osteria Birreria Al Bosco



- Ore 9.00 | Partenza per il percorso ad anello



- Ore 12:30 | Orario di rientro previsto



Difficoltà facile, dislivello 350m , lunghezza 7 km circa



Accompagnamento con guida ambientale escursionistica associata AIGAE

