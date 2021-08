Visita alla Diesel Farm ed escursione al tramonto con degustazione di vini sulle colline di Marostica

Si parte dal centro di Marostica per salire sulle colline di San Benedetto, affascinanti alture dalle linee sinuose che a tratti ricordano i paesaggi toscani. Qui si estende per oltre 100 ettari la tenuta della Diesel Farm, azienda agricola specializzata nella coltivazione dell’ulivo e della vite. Ci attende dunque un percorso tra uliveti e vigneti alternati a tratti di bosco e pascoli… un paesaggio che al tramonto assume un fascino ancor più grande.

Durante l’escursione, Diesel Farm ci accoglie per farci degustare una selezione di vini che saranno accompagnati da uno sfizioso apericena a cura del bar La Stazione. Ma c’è di più: per l’occasione, Latterie Vicentine ci offre un assaggio dei suoi formaggi esclusivi, l’Oro di Malga e il Brenta Selezione Oro.

ESCURSIONE AL TRAMONTO SUI COLLI DI MAROSTICA CON DEGUSTAZIONE DI VINI LOCALI E APERICENA

QUANDO: sabato 4 settembre 2021

Ore 16:30

Ritrovo presso il bar La Stazione (link Maps: https://goo.gl/maps/TjQoVoRNvVZGBQci7)



DURATA: circa 4 ore, soste incluse



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 7 km, dislivello 150 m.



COSTO

€ 35,00



Il costo comprende:

Escursione con guida naturalistico-ambientale

Degustazione n° 2 calici di vino Diesel Farm

Degustazione formaggi Latterie Vicentine

Box apericena a cura de La Stazione

*ATTENZIONE* Per poter accedere ai suoi spazi, Diesel Farm richiede l'obbligo di esibire il GREEN PASS.

N.B. Posti limitati!



MENU nel dettaglio:

Degustazione n° 2 vini Diesel Farm:

- Rosé di Rosso

- Rosso di Rosso 2011



Degustazione n° due tipologie di formaggi esclusivi di Latterie Vicentine:

- Oro di Malga (prodotto con latte vaccino raccolto nelle malghe durante l’estate, stagionato 12 mesi)

- Brenta Selezione Oro (prodotto con latte vaccino pastorizzato, stagionato 8 mesi in grotta naturale)

Box Apericena by La Stazione:

- Maritozzo gourmet con tartare di salmone, avocado e sfere di olio extra vergine di oliva e wasabi

- Maritozzo burrata di Andria IGP e pomodorini alla mediterranea

- Lievitata 72h con casatella profumata al pesto di rucola



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, telo per il pic-nic, torcia frontale o portatile.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 12.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Tessera n° VE281)



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

