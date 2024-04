Escursione al tramonto con meravigliosi panorami sulla pianura

Sabato 6 aprile 2024 dalle 17.30 alle 20.30

Escursione naturalistica con meravigliosi panorami sulla pianura.

META: Val Lastaro - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

Immagina di passeggiare tra boschi di abete e faggio e i pascoli delle malghe in cui la presenza dell’uomo lascia spazio al selvatico.

L’aria primaverile è frizzante, ti accarezza la pelle ed una leggera brezza ti porta il rumore dei passi di qualche capriolo che ora riesci a scorgere in lontananza.

Mentre la guida ti racconta curiosità sul territorio circostante, le melodie dei canti degli uccellini in amore, il verde sempre più brillante dei pascoli ed i caldi colori del tramonto, i tuoi sensi si risvegliano e ti senti un tutt’uno con la natura circostante.

Ancora qualche passo, esci dalla valle ed innanzi a te ecco la Pianura Padana con il suo brulichio di vita umana ai tuoi piedi. Un forte contrasto tra l’ambiente in cui sei immerso ed il panorama che hai dinnanzi, eppure entrambi ti regalano forti emozioni.

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, zaino con acqua per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, pila frontale possibilmente con luce rossa fissa (invitiamo a non utilizzarla).

COSTO: 15€ per l’escursione guidata a persona, 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni e gli abbonati.

RITROVO: ore 17.30 presso Val Lastaro.

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

NB: non tutte le compagnie telefoniche hanno ricezione in zona.

INFO: Asiago Guide 34718 36825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com