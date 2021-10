Escursione al monte Pauso a Marostica tra il castello superiore e l'antico borgo

Escursione guidata poco impegnativa per scoprire il territorio di Marostica attraverso i sentieri che si snodano dal centro storico.

Questo percorso ad anello porterà a scoprire il Colle Pauso, antico luogo di culto e sede del primo castello di Marostica. Un itinerario per valorizzare le emergenze naturalistiche, la storia locale e gli aspetti paesaggistici della zona.

Al termine dell'escursione ci attende un ricco brunch presso il bar La Stazione.

N.B. Prenotazione obbligatoria!



QUANDO: sabato 9 ottobre 2021

Ore 9:00

Ritrovo presso il bar La Stazione (Marostica) | link Maps: https://goo.gl/maps/uK8uptnmsbBHyEcc9

DURATA: circa 2,5 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: facile. Lunghezza 4 km, dislivello 80 m.

COSTI ESCURSIONE CON GUIDA NATURALISTICO-AMBIENTALE

€ 15,00 adulti

€ 5,00 sotto i 16 anni

GRATIS sotto i 10 anni



BRUNCH

€ 15,00

Il menu comprende:

- Pane tostato con uova e bacon

- Pancake con miele e noci pecan

- Frittatina di verdure

- Nuggets di pollo croccante

con salsa bernese

- Insalata con semi tostati e frutta

- Pizza dolce alla Nutella

- Maritozzo con panna fresca

A scelta:

- Caffè o cappuccino

- Polpa 100% frutta: mela, pesca o ciliegia

Acqua



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua, abbigliamento idoneo alla stagione.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:

chiara.guidanatura@gmail.com

348 8630711



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritta ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (tessera n° VE281)



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

