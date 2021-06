Escursione al Monte Fior, qui si svolsero le due battaglie delle Melette

Il monte Fior e le Melette di Foza durante la Grande Guerra tra il 1916 e il 1917 furono in "prima linea". Nel 1916 la prima Battaglia delle Melette e poi nel 1917 con la battaglia d'arresto, tutto il territorio fu teatro di cruenti scontri. Oggi invece regna pace e tranquillità, pascolano ovini e bovini e i prati non sono più campi di battaglia, ma rigogliose malghe.

ESCURSIONE A MONTE FIOR



25 giugno 2021, Altopiano di Asiago



RITROVO: ore 8:45 al piazzale delle Melette di Gallio

DURATA ESCURSIONE: 4 ore

DIFFICOLTA': * medio/facile

DISLIVELLO: 200 m D+

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

PRANZO: al sacco

ulteriori INFO:



SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

Le caratteristiche "Corone di roccia" di rosso ammonitico in contrasto cromatico con i verdeggianti pascoli rendono la zona unica nel suo genere. Dal monte Fior 1824 m.s.l.m. godremo di un punto panoramico eccezionale dove il nostro sguardo potrà spaziare a 360° . A ovest la conca Altopianese con in primo piano Gallio, poi Asiago, Camporovere, Canove, oltre a una magnifica panoramica di tutta la zona alta, Portule, Cima Larici, Cima XI e XII, Ortigara, Calidiera.



--------------------------------------------------------------------

COSTO ESCURSIONE EVENTO :



20€ comprensivi di guida e visita guidata

Ragazzi: 10€



GUIDE:



FILIPPO MENEGATTI

- Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Veneto

- International Mountain Leader UIMLA

--------------------------------------------------------------------



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA o fino ESAURIMENTO POSTI



Telefonare al numero 3407347864 o mandare un messaggio WhatsApp 3497846205

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com



--------------------------------------------------------------------



MATERIALE OBBLIGATORIO:



- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- borraccia con sufficiente ACQUA

- cappello o bandana

- k-way

- protezione solari e occhiali da sole



CHI SIAMO - GUIDE ALTOPIANO



Noi "Guide Altopiano" siamo il primo gruppo di guide professionisti dell'Altopiano. Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte e un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre passioni per la natura, la storia e lo sport ci hanno indotto a scegliere un percorso di vita basato sullo studio dell'ambiente e della storia locale. Laureati in materie scientifiche, turistiche e sportive quali le Scienze Forestali ed Ambientali, le Scienze Naturali e le Scienze Motorie ci siamo specializzati anche in ambito storico con dei corsi riconosciuti dalla Provincia di Vicenza. Per poter esercitare in modo professionale, siamo iscritti regolarmente agli albi professionali di Guida Naturalistica Ambientale (L.R. n. 33 del 2002 del Veneto)