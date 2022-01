Escursione ad anello nei Colli Berici

Escursione di ampio respiro vicino alle quote massime dei Berici. Con questo itinerario si va a scoprire tantissime curiosità, dalle sorgenti in quota ai covoli, alcuni dei quali utilizzati come abitazioni in epoche remote, passando per boschi, prati aridi, testate di valli e cave allagate con grande varietà di paesaggi e panorami a 360°. Il percorso, di medio impegno nel suo complesso, si svolge prevalentemente su comodi saliscendi ed è adatto a tutti.

SABATO 8/01/2021

Luogo e ora di ritrovo: ore 9:00 davanti l'Antica Osteria "Da Penacio"

Via Soghe, 54

https://maps.app.goo.gl/3sM1h8Hzz3QZDhoy9

Dati tecnici:

-Lunghezza: 15,5 km circa

-Dislivello in salita: 550 m circa

-Impegno e difficoltà: medio

-Rientro previsto per le 16 circa.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (pranzo al sacco)

-Pila frontale o torcia (consigliato)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti

Pranzo: al sacco

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida. 10 euro per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica.