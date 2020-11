L’escursione ad anello al Forte Campolongo è una facile escursione adatta anche a chi non ha un grande allenamento.

Un itinerario veramente piacevole che ci porterà a camminare sul bordo orientale della Val d’Astico.

I panorami non mancheranno e quando arriveremo nei pressi di Forte Campolongo si apriranno verso ovest fino a traguardare le Piccole Dolomiti, il Pasubio e la Catena delle 3 Croci.

Visiteremo la struttura del forte risalente alla Grande Guerra, sapientemente recuperata dall’Ecomuseo Vicentino della Grande Guerra.

In corrispondenza del Forte Campolongo faremo una breve pausa per assaporare la tranquillità e la bellezza del luogo.

Rientreremo quindi alle macchine, scendendo lungo la dorsale meridionale, verso ora di pranzo.

COSTO ESCURSIONE: 20€

SABATO DALLE ORE 09:00 ALLE 13:30

Escursione ad anello al Forte Campolongo, 28 novembre 2020

RITROVO: ore 9.00 presso la piscina di Canove di Roana

DURATA ESCURSIONE: mezza giornata

DIFFICOLTA': * facile

DISLIVELLO: 350 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

ulteriori INFO: www.guidealtopiano.com/it/eventi

SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

GUIDE:

ALEX PILO

- Guida Escursionistica Ambientale e Storico -

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 349.7846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- borraccia d’acqua

- cappello o bandana

------------------------------------------------------------------------------------------



Noi "Guide Altopiano" siamo il primo gruppo di guide professionisti dell'Altopiano. Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte e un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre passioni per la natura, la storia e lo sport ci hanno indotto a scegliere un percorso di vita basato sullo studio dell'ambiente e della storia locale. Laureati in materie scientifiche, turistiche e sportive quali le Scienze Forestali ed Ambientali, le Scienze Naturali e le Scienze Motorie ci siamo specializzati anche in ambito storico con dei corsi riconosciuti dalla Provincia di Vicenza. Per poter esercitare in modo professionale, siamo iscritti regolarmente agli albi professionali di Guida Naturalistica Ambientale (L.R. n. 33 del 2002 del Veneto), o di Accompagnatore di Media Montagna (L.R. 23 luglio 2013, n.18).