La zona sud dell’Altopiano dei 7 Comuni è uno dei luoghi più affascinanti in cui si possa camminare.

Qui si respira ancora il gusto della tranquillità: saremo infatti lontano dai percorsi più frequentati ed affollati.

Natura e resti di manufatti risalenti alla Grande Guerra caratterizzano questo piccolo angolo di paradiso.

Sono tutt’oggi visibili, vecchie ma perfettamente conservate, postazioni militari di antiaerea, trincee, strade militari, serbatoi d’acqua.

Visiteremo un ambiente ancora tutto da scoprire!

Il percorso che faremo sarà un bellissimo intreccio di tutta questa storia ma non solo: vi parleremo di animali e di natura e potrete godere della vista della sottostante pianura con le calde luci del tramonto.

Sarà infatti come essere su un immensa terrazza a sbalzo sulla pianura.

Arrivati poi alla sempre accogliente Malga Foraoro, ci aspetteranno brulè e marroni caldi…l’ideale stuzzichino per riscaldarsi il giusto!

Vivremo questa escursione in un atmosfera unica, fatta di semplicità e vicinanza con la natura.

Rientreremo quindi agevolmente alle macchine.

Escursione a Malga Foraoro con brulè e marroni all’aperto

28 novembre 2020, Altopiano di Asiago

RITROVO: ore 13.30 al rifugio Monte Corno di Lusiana

DURATA ESCURSIONE: pomeridiana/serale

DIFFICOLTA': ** medio/facile

DISLIVELLO: 400 m

SPOSTAMENTO: con mezzo proprio

SVOLGIMENTO ESCURSIONE:

COSTO DELL'ESCURSIONE: 25 € comprensivi di guida, marroni e vin brulè

RAGAZZI sotto i 18 anni: 10€.

GUIDE:

- Giulio Nicetto - International Mountain Leader - Accompagnatore di Media Montagna Collegio Guide Alpine Veneto

- International Mountain Leader -

-------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Cliccare su parteciperò non è sufficiente per iscriversi all'escursione.

Per iscriversi potete:

Telefonare al numero 340.7347864 per prenotare e per avere informazioni

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un WhatsApp al numero 349.7846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite WhatsApp sugli eventi)

------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIALE OBBLIGATORIO:

- MASCHERINA

- GEL IGIENIZZANTE O GUANTI

- scarpe da trekking

- zaino

- vestiario adeguato

- borraccia con sufficiente acqua

- cappello o bandana eventualmente guanti

- k-way

-pila o TORCIA FRONTALE

FACILE/MEDIO: L'itinerario si svolge su strade forestali, sterrate o facili mulattiere sempre bene indicate. I dislivelli sono contenuti entro i 250-400 metri e la lunghezza dell'itinerario è compresa nelle 3 - 5 ORE. Si tratta di passeggiate un po' lunghe che richiedono una scarpa sportiva da trekking o lo scarpone.



CHI SIAMO - GUIDE ALTOPIANO

Noi "Guide Altopiano" siamo il primo gruppo di guide professionisti dell'Altopiano. Siamo Guide locali che operano sul territorio dell'Altopiano dei Sette Comuni dal 2008. L'appartenenza al luogo da parte dei componenti del gruppo assicura una conoscenza intima delle mete proposte e un approccio profondamente rispettoso verso l'ambiente e la sua storia. Le nostre passioni per la natura, la storia e lo sport ci hanno indotto a scegliere un percorso di vita basato sullo studio dell'ambiente e della storia locale. Laureati in materie scientifiche, turistiche e sportive quali le Scienze Forestali ed Ambientali, le Scienze Naturali e le Scienze Motorie ci siamo specializzati anche in ambito storico con dei corsi riconosciuti dalla Provincia di Vicenza. Per poter esercitare in modo professionale, siamo iscritti regolarmente agli albi professionali di Guida Naturalistica Ambientale (L.R. n. 33 del 2002 del Veneto), o di Accompagnatore di Media Montagna (L.R. 23 luglio 2013, n.18).

MALGA FORAORO

Dal 1° settembre al 31 marzo

COLAZIONE/ PRANZO/ MERENDA.

DALLE 9.00 ALLE 17.00

CHIUSO LUNEDI E MARTEDI