Escursione a Ignago, Monte Pulgo e Chiesetta di San Valentino

Dopo aver parcheggiato le auto nei pressi della Chiesa di Ignago ci si incammina per raggiungere prima Torreselle poi Monte Pulgo per poi scendere verso Priabona e passeggiando in un bel sentiero si raggiunge Monte Pian dove si trova la chiesetta di San Valentino in Comune di Malo. Il rientro per stessa via.

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 ALLE ORE 08:00

Ignago, Monte Pulgo e Chiesetta di San valentino

Evento di Giovane Montagna Sezione Di Vicenza

DISLIVELLO: 450 m

TEMPI: ore 6

ORARIO PARTENZA: 8.00

CAPOGITA: M.Rosa Piazza, cell. 333 2743153