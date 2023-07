Escursione a Cima Mandriolo per l’Alta via

Sabato 8 Luglio 2023 dalle 9.00 alle 15.30

Escursione in uno dei posti più suggestivi dell’Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni Cima Mandriolo 2049 m penultima vetta dell’Alta Via n°11 dell’Altopiano di Asiago.

Monte che fa parte della cresta che separa l’Altopiano dei Sette Comuni dalla Valsugana, estremo limite della provincia di Vicenza al confine con la regione del Trentino Alto Adige.

Altra Cima delle Meraviglie che sa regalare panorami unici, tra Malghe d’alta quota, boschi di conifere dove si nascondono animali dal fascino misterioso come il gallo cedrone, e vette dove camosci pascolano come padroni di quel mondo.

Cime da sempre contese e modellate dalla Storia dell’uomo. Luoghi ricchi di passato e presente.



Meta: Cima Mandriolo 2049 m toccando un pezzo dell'Alta Via n°11, seguendo percorsi panoramici e ammalianti.

Escursione: difficoltà media - percorso ad anello - dislivello positivo 400 m circa

Guida: Michele Boscolo - International Mountain Leader - AMM Collegio Guide Alpine Veneto, Guida Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago, Fotografo Naturalista

Costo escursione guidata: adulti 25€ - ragazzi sotto i 15 anni 10€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 333.3909203 WhatsApp - SMS

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Rifugio Larici da Alessio

Localita' Larici, 36012 Asiago VI

Prenota al link https://www.naturalmentemichele.it/.../cima-mandriolo.../

Equipaggiamento richiesto: Scarponcini da trekking, k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua (almeno 1,5L), berrettino, crema solare, e snack.



Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè, bastoncini.