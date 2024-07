Ermal Meta in concerto a Vicenza

Vicenza in Festival aggiunge una data al ricco calendario dell’edizione 2024. È il concerto di Ermal Meta, in programma l’1 settembre (ore 21), in Piazza dei Signori dove si esibiranno anche Achille Lauro (2 settembre), PFM canta De Andrè (3 settembre), Umberto Tozzi e la sua ultima Notte Rosa (4 settembre, sold out) e Fiorella Mannoia con orchestra (5 settembre, ultimissimi posti disponibili), in attesa dei prossimi grandi eventi internazionali che vedranno protagonisti anche Nick Mason (19 luglio) e Marcus Miller (20 luglio).

Con questo tour, Ermal Meta ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Cuore pulsante dello show sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio. Una riflessione, dunque, sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a Fortuna, la figlia di Ermal e la sua compagna nata da pochi giorni.

“Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. Buona Fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro. Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me” racconta Ermal.