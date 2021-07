Passeggiata alla scoperta delle eresie, delle scomuniche e dei processi celebri nella storia di Vicenza

Dopo il grande successo delle prime edizioni Il Circolo UAAR di Vicenza ripropone la passeggiata alla scoperta delle eresie, delle scomuniche e dei processi celebri nella storia della nostra città.

Mercoledì 28 luglio 2021 ore 20,30

Partiremo da un luogo significativo, ovvero piazza XX Settembre, ricordando i 151 anni dalla presa di Roma. Proseguiremo poi verso il centro storico ripercorrendo le tracce dei catari sul colle di Santa Corona, dei riformati durante l’epoca di Palladio passando per palazzo Barbaran Da Porto e palazzo Iseppo Da Porto, fino a raggiungere casa Pigafetta, dove risiedette la famiglia di Angelica, protagonista di un celebre processo per eresia nel corso del XVI secolo.

Sarà l’occasione per conoscere un lato meno noto della storia di Vicenza attraverso i suoi “disobbedienti” più celebri.

Iniziativa rivolta a tutti, l'evento è organizzato in pieno rispetto delle normative sulla sicurezza.

Contributo spese 7€

Prenotazione richiesta.

Per informazioni o altro contattare lo 3456907871

