Eremo di Santa Maria del Cengio: apertura straordinaria

Anche in Ottobre l’eremo sarà aperto per l’ultimo week end del mese dalle 10.00 di sabato 24 alle 17.00 di domenica 25/7.

Troverai Ismaelita e Nadia, che saranno le custodi di questo spazio e accoglieranno quanti vorranno passare e sostare per dedicarsi un tempo:

‒ di silenzio, nella ricerca di se stessi e nella scoperta della propria interiorità;

‒ di riflessione sulla Parola con la lectio di sabato 24 alle 16:30, in cui ci lasceremo interrogare dal testo evangelico e ascolteremo come esso interagisca con il nostro vissuto, per condividere le riflessioni, se lo desideriamo, nella celebrazione della santa Messa di domenica, alle 17:00, al monastero;

‒ di attività nell'orto officinale o in altre parti dell’eremo che hanno bisogno della nostra cura;

‒ di movimento con passeggiate nei boschi intorno all'eremo.



Ultimo week end del mese

Eremo di Santa Maria del Cengio

dal 24 ott alle ore 10:00 al 25 ott alle ore 17:00

Evento organizzato da Lisolakec

Nel desiderio di rispettare i protocolli per il contenimento della diffusione del virus che in questo momento sono raccomandati, ti chiediamo di confermare la presenza rispondendo a questa mail, per darci la possibilità di regolare il numero dei presenti.

Per informazioni scrivi a lisolakece@libero.it oppure puoi contattare il seguente numero 3713496260 intestato all'Associazione L’isola che c’è