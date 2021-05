Erbe Spontanee sul Monte Summano

Con questa interessante escursione andremo a conoscere il sommo monte quale scrigno di biodiversita, sia per la sua particolare posizione geografica, sia per il continuo passaggio di viandanti e pellegrini che nei secoli hanno portato qui' anche specie floreali esotiche.

Siamo nel pieno periodo di fioritura di Narcisi, Orchidee, Asfodeli, Iris, Ginestre..

Quindi questa interessante montagna, assai frequentata, conserva per fortuna ancora degli ambienti incontaminati che avremo modo di visitare.

Sara' anche l'uscita pratica per coloro che hanno frequentato il Corso sulle Erbe Spontanee in cui un po' di infarinatura di base non ha guastato.

Sabato 8 maggio 2021 dalle ore 9

Difficoltà E (Escursionistico)

Dislivello positivo 600m per un totale di ore 5 compreso il pranzo al sacco.

Costo 20€ comprende Servizio Guida Abilitata (Accompagnatore di Media Montagna)

Informazioni e Iscrizioni entro il 07 maggio 2021 al 340 296 0979 o scrivendo a info@michelesavio.it