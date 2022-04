Erba madre: menù speciali con la Maresina nei ristoranti

Prezzo non disponibile

Un mese intero dedicato alla Maresina, un’erba spontanea dal sapore fresco e amarognolo che sul territorio di Valdagno può contare su una lunga tradizione in cucina e che ora diventa la protagonista di una rassegna gastronomica in grado di coinvolgere ben 22 locali del territorio, tra ristoranti, bar, pasticcerie, compresa una gelateria.

Dove trovare queste specialità?

Il primo consiglio è una passeggiata nel centro storico di Valdagno, dove assaggiare le creazioni di ben 12 locali: dalle focacce agli hamburger, dai biscotti ai panini caldi, dalla pizza al gelato fino alle immancabili “formule aperitivo” tutte a base di Maresina. Le “insegne” protagoniste sono Bar Dante, Dall’Alba, Taboo, Tasca, Lallo&Lolli, Amarcord, Corso Italia 47, Il gelataio, Bar Roma, Caffè Garibaldi, Cicchetteria Il Vizio.

Chi invece vuole concedersi qualcosa di più, provando un’esperienza gastronomica a tutto tondo, può scegliere tra 10 ristoranti che, per tutto il mese di aprile, hanno inserito in menu piatti dove protagonista è quest’erba spontanea:

Enogastronomia Lallo & Lolli

I protagonisti della tavola: Focaccia lardo e maresina Trota Alta Valle Chiampo soft in crostadi pane alla maresina Trota Alta Valle Chiampo affumicata con burro alla maresina

I protagonisti della tavola: Trattoria Nogareo

I protagonisti della tavola: Gnocchi di pane con la maresina Pasta fresca con sugo di maresina Arrosto di tacchino con maresina

I protagonisti della tavola: Laghetto Marchesini

I protagonisti della tavola: Gnocchetti di semolino al profumo di maresina con besciamella di trota e uvetta Polpettine di trota e maresina su salsa alle erbette

I protagonisti della tavola: Ristorante Pizzeria Concordia

I protagonisti della tavola: Colomba pasquale con maresina

I protagonisti della tavola: Pizzeria San Martin

I protagonisti della tavola: Pizza speciale con erbe aromatiche stagionali

I protagonisti della tavola: Ristorante Albergo Alpestre

I protagonisti della tavola: Frittelle di maresina Pasta fresca e gnocchi di patate con pesto di pissacan e maresina

I protagonisti della tavola: Ristorante Casin del Gamba

I protagonisti della tavola: Nel mese di aprile il menù comprenderà piatti con bruscandoli, carlini, aglio orsino, tarassaco, levistico, acetosa, rosole, bruschi… e la maresina

I protagonisti della tavola: Ristorante La Villa

I protagonisti della tavola: La Brustolà con trota fil di fumo ed erba maresina Gnocchetti soffici di ricotta di montagna e profumo di maresina Dindarella farcita all'erba maresina Coppa di gelato cimbro Frittelle alla maresina

I protagonisti della tavola: Osteria La Giarrettiera

I protagonisti della tavola: Flan di maresina, fonduta leggera di parmigiano al timo, limone e rosole spadellate Bigoli di pasta fresca di ortiche e maresina in salsa di Baccalà alla Vicentina all’aglio orsino Coniglio in porchetta ripieno di pastasalame e pisacàn, asparagi sott'olio e pesto di maresina

I protagonisti della tavola: Rivetti Cafè

I protagonisti della tavola: Dal 4 al 9 aprile: special burger con ingrediente a tema i bruscandoli Dal 19 al 23 aprile: special burger con ingrediente a tema la famosa maresina

I protagonisti della tavola: Trattoria Feri

I protagonisti della tavola: Nel mese di aprile il menù si arricchirà di piatti che vedono protagoniste le erbe spontanee delle nostre colline

Capofila dell’iniziativa, nata nell’ambito del Distretto del Commercio, è la Provaldagno, assieme al Comune, che da anni organizza un appuntamento da non perdere per i cultori di questo prodotto: la storica Festa della Maresina – Erba Madre, che si svolgerà il 9 e 10 aprile 2022. Una manifestazione arricchita da uno stand gastronomico dove gustare tante specialità, a cominciare dalla “fritola con la Maresina”, specialità tradizionale dove quest’erba viene esaltata in un impasto composto da farina, riso cotto e acqua.

Ma quest’anno, come si diceva, c’è una novità: anche gli chef e i baristi della Valle dell’Agno – coinvolti da Fipe Confcommercio “I Ristoratori di Vicenza” - si mettono in gioco nello studiare e proporre piatti e stuzzicherie dove sarà possibile gustare la “regina” delle erbe spontanee del territorio (e altre erbette primaverili), cui si aggiungono focacce, biscotti e originali gusti di gelato ideati dai pasticceri e gelatai.