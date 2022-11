“Erasmus in Gaza” lunedì al cinema Odeon, ingresso gratuito

Indirizzo non disponibile

Lunedì 14 novembre 2022 alle 20 e 30 al cinema Odeon in Corso Palladio 176 a Vicenza, sarà proiettato il film “Erasmus in Gaza” di Chiara Avesani e Matteo Delbò. Ingresso libero. Racconta la storia di Riccardo, 24 anni, studente di medicin, che è stato il primo studente al mondo a fare l’Erasmus a Gaza. Un’esperienza di formazione, una storia di amicizie, un viaggio in una città sotto assedio, uno sguardo inedito sulla Palestina.



A cura del Comitato vicentino per la liberazione dei prigionieri politici palestinesi di cui fanno parte molte associazioni del territorio e della città capoluogo. Tra queste anche ANPI, ARCI Servizio Civile, il sindacato CGIL, Pax Christi, Da Adesso in Poi, Fornaci Rosse, MIR progetto sulla Soglia, Salaam Ragazzi dell'Ulivo.