Ennio Morricone sotto le stelle a Palazzo Barbaran

Sabato 3 ottobre Palazzo Barbaran ospiterà il Complesso Strumentale Don Giovanni Busato e il Corpo Bandistico di Centrale di Zugliano che ci proporranno alcuni dei brani più famosi del grande Maestro Morricone.

Vi aspettiamo alle 20.00!

SABATO ALLE ORE 20:00

Ennio Morricone sotto le stelle

Palazzo Barbaran

Evento organizzato da Pro Loco Castelgomberto

Non è prevista la prenotazione.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid-19.

All'entrata misureremo la temperatura, forniremo il gel igienizzante e posizioneremo le sedie in modo da garantire la distanza di sicurezza.

Attenzione! La mascherina sarà obbligatoria anche all'aperto.

In caso di brutto tempo, l'evento si terrà al Teatro Cinema Lux che potrà ospitare un massimo di 200 persone