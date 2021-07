"Enne come nessuno" la storia vera di violenza sulla donna 

Prezzo non disponibile

Nell'ambito del cartellone di “Vivi Vicenza...d’estate” dell'assessorato al turismo, sabato 24 luglio alle 21 al chiostro di San Lorenzo Arca ACT, associazione culturale teatrale propone lo spettacolo "Enne come Nessuno. Diario di una fenice", una storia vera, una storia di violenza sulle donne, vissuta sulla pelle di una donna vera.

"Uno spettacolo teatrale che, emozionando, farà riflettere il pubblico su una tematica purtroppo sempre dì grande attualità . Il tutto in un luogo di silenzio e riflessione come i chiostro di San Lorenzo" - commenta l'assessore al turismo Silvio Giovine.

La storia viene raccontata con grande delicatezza e rispetto nei confronti di tutte le donne che abbiano subito violenze, è uno specchio reale e profondo, serio e a tratti ironico, di un problema purtroppo molto diffuso.

Questo spettacolo vuole incoraggiare le donne sottoposte a violenze fisiche, verbali, psicologiche ad avere il coraggio di uscire da questi loop e riconquistarsi la propria vita e dignità.

E' uno spettacolo in grado di emozionare, di far pensare, di far aprire gli occhi e questo proprio grazie al fatto che è tutto reale, vero e sincero ciò che viene narrato.

Il finale è di grande effetto e sicuramente apre la mente di tutti a riflessioni sulla tematica della violenza sulle donne.

Il testo e la regia sono di Bruna Cunico.

Ingresso con biglietto a 8 euro e prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti: Bruna Cunico 3889951490.