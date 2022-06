Enjoy diversity: musica, giochi e dj set dal mondo!

Domenica 19 giugno dalle ore 18:00 è in programma al Centro Tecchio per Enjoy Diversity, un evento interculturale con giochi, cibo e musica internazionale. L'evento è ideato da un gruppo di 20 ragazze e ragazzi di 10 nazionalità diverse, che - in altrettante lingue! - hanno lavorato insieme per organizzare questa serata.



Questo progetto vuole far emergere quanto la diversità e l’interculturalità arricchiscano la società, permettendo alle persone di culture, tradizioni, realtà diverse di incontrarsi e partecipare alla vita culturale di Vicenza.

Enjoy Diversity è uno spazio aperto a tutt? in cui la musica e il cibo hanno un ruolo fondamentale in quanto strumento di dialogo tra i popoli, una forma d’espressione che unisce diverse culture e che si trasforma in continuazione.



Programma:

ore 18:00 - CONCERTO

Falou Seck & The Melting Beats - Live music

(West Africa, World music, Afro beat, Funk, Tribal, Jazz, Groove)

dalle 18:00

Giochi & attività interculturali per tutt?

dalle 19:00

Apericena multi-sapori, tra Penisola Iberica e Balcani

ore 20:30 - DJ-SET

BIM BUM BALATON - Dj set (electro-balkan music project)



INGRESSO LIBERO



Ti aspettiamo dalle 18:00 al Centro Tecchio, in viale San Lazzaro 112 - Vicenza!

Per info: euvicenza@ascmail.it



Enjoy Diversity è un evento di Arci Servizio Civile Vicenza, realizzato con il centro culturale Porto Burci e con il contributo dell'Unione Europea