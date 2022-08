Enego: una mostra sulla sanità nella grande guerra

Presso la Saletta Superiore della Palazzina Turistica di Enego (VI) dal 13 al 28 agosto 2022 è allestita la mostra storica "Angeli nell'Inferno: Sanità nella Grande Guerra" a cura del collezionista Michele Cerato.



La mostra sarà divisa in diorami raffiguranti i vari momenti vissuti dai soldati durante la Grande Guerra, partendo dall’assalto con barellieri in aiuto ai feriti in primo soccorso nel campo, passando per l’ospedale da campo e d’ospedale divisionale con camerate piene di feriti, e qui gli angeli che curano corpo e anima, tra l’inferno che una guerra porta e una lente d’ingrandimento va sulla chirurgia.



Saranno anche presenti fotografie e documentazione descrittiva a supporto dei visitatori.



Questo e molto altro potranno vedere coloro che visiteranno la mostra “Angeli nell’Inferno, sanità nella Grande Guerra” che è allestita presso la Palazzina Turistica e sarà aperta