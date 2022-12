Enego: ciaspolate a Forte Lisser, la via dei presepi e altre iniziative

Indirizzo non disponibile

LA VIA DEI PRESEPI: Per il terzo anno la comunità di Enego ha realizzato dei Presepi lungo le antiche contrade del paese, partecipando al progetto "la via dei presepi veneti".

MAGGIORI INFORMAZIONI:

Presepio artistico:

Presso il Duomo di Santa Giustina viene allestito anche quest’anno il presepe artistico realizzato artigianalmente in stile popolare.

Apertura: tutti i giorni dal 26 dicembre al 29 gennaio dalle ore 9 alle ore 18.

-Presepi popolari

Presso le case, i locali pubblici e in Piazza San Marco molte famiglie di Enego realizzano i propri presepi. Tutti costruiti con elementi artigianali e di recupero.

Aperture: tutti i giorni dal 10 dicembre al 29 gennaio.

-Presepe delle Contrade

Presepi allestiti nelle sei contrade di Enego: Stoner, Fosse, Campo, Piazza, Cappellari e Valdifabbro. Tutti realizzati artigianalmente dagli abitanti delle contrade stesse.

Aperture: tutti i giorni dal 10 dicembre al 29 gennaio

La Via dei Presepi a cura dei bambini e bambine della scuola materna: presso il viale di Sant’Antonio e Via Madonnina. Ad attendere il visitatore l’esposizione sui vari alberi di alcuni disegni raffiguranti la natività.

LA TORRE DE "LA VIA DEI PRESEPI": Per l'occasione la torre scaligera, eretta nel 1330 da Cangrande della Scala al suo interno ospiterà i presepi realizzati dalle varie famiglie eneghesi

NOLEGGIO CIASPOLE

Disponibile ogni giorno su prenotazione presso l'ufficio turistico di Enego. Per informazioni prolocoenego@libero.it / 3500230698

LA CASA DI BABBO NATALE: Per la felicità di tutti i bambini, a Enego, presso la Canonica e il Patronato, è ospitata la Casa di Babbo Natale !

Si tratta di un luogo magico e fiabesco dove i vostri bimbi potranno vivere momenti il cui ricordo porteranno sempre nel cuore.

MOMENTI CONVIVIALI NEI PRESEPI DELLE CONTRADE

PRESEPE ARTISTICO PRESSO IL DUOMO DI SANTA GIUSTINA

- realizzato dall'eneghese Michele Carpani

APERTURA STRAORDINARIA FORTE LISSER: vedi locandina allegata

Un sentito ringraziamento a tutti i volontari che danno vita al paese con queste iniziative.