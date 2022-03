Enciclopedia della donna perfetta a Palazzo Leoni Montanari

Un divertente stupidario per aspiranti fidanzate, mogli e madri ideali.

Come si dispongono gli ospiti a tavola?

Qual è il metodo migliore per dimagrire?

Come si organizzano le pulizie di casa?

È possibile conciliare famiglia e lavoro?

Le risposte a queste domande si trovano in libri, manuali e riviste dei favolosi anni sessanta.

Se non si nasce signore, nell’Italia del boom economico si può diventarlo seguendo le regole e ci sono regole per tutto: come vestirsi, truccarsi, pettinarsi, parlare, camminare e persino cadere (“l’ideale sarebbe cadere sedute oppure di fianco”). Oggi quelle pagine ci offrono un divertente spaccato sulla vita di quegli anni, visti principalmente dal salotto di casa. Ma sono davvero così superate? Due fantomatiche venditrici pensano di no. E ci invitano a scoprire i consigli dell’Enciclopedia della donna perfetta, diventando quell’angelo del focolare che ogni uomo sarà felice di avere accanto, un seducente mix tra una Barbie e una lavastoviglie. Fra letture e musiche, scoperte e ricordi, sorprese e soprattutto risate, capiremo che sotto la patina del cambiamento si nascondono pregiudizi duri a morire.

di e con Stefania Carlesso

e con Evarossella Biolo

DOMENICA 6/3/2022 DALLE ORE 17:00 ALLE 18:00

Gallerie di palazzo Leoni Montanari